Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів": який можливий залп ракет

Вранці 24 січня російські військові вивели на чергування у Чорне море військовий корабель - носій крилатих ракет "Калібр". Судно може одночасно запустити в напрямку України до чотирьох цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил ЗСУ.
Загалом у Чорне море виведені два військових корабля. З них один здатен перевозити і запускати крилаті ракети "Калібр". Можливий одночасний загальний залп - 4 ракети.
Водночас, в Азовському морі сьогодні ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі виведені 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями "Калібрів". Загальний залп - до 22 ракет.
Також військові поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
У ВМС також зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Цієї ночі російські терористи масштабно атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошували повітряну тривогу.
Зокрема, ударні БпЛА атакували Київ та Київську область. У двох населених пунктах безпілотники вразили приватний і багатоповерховий будинки.
Крім того, ворожі "Шахеди" збивали на західній Україні. У Львівській області та Львові було чутно вибухи через роботу сил ППО.
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