Росія вивела у Чорне море носій "Калібрів": який можливий залп ракет

Загалом у Чорне море виведені два військових корабля. З них один здатен перевозити і запускати крилаті ракети "Калібр". Можливий одночасний загальний залп - 4 ракети.

Водночас, в Азовському морі сьогодні ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі виведені 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями "Калібрів". Загальний залп - до 22 ракет.

Також військові поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 3 судна, з них 2 рухалися з протоки Босфор.

У ВМС також зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.