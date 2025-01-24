Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": какой возможен залп ракет

Всего в Черное море выведены два военных корабля. Из них один способен перевозить и запускать крылатые ракеты "Калибр". Возможный одновременный общий залп - 4 ракеты.

В то же время, в Азовском море сегодня вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземное море выведены 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров". Общий залп - до 22 ракет.

Также военные проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море - 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 3 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

В ВМС также отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.