Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": какой возможен залп ракет

Утром 24 января российские военные вывели на дежурство в Черное море военный корабль - носитель крылатых ракет "Калибр". Судно может одновременно запустить в направлении Украины до четырех целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил ВСУ.
Всего в Черное море выведены два военных корабля. Из них один способен перевозить и запускать крылатые ракеты "Калибр". Возможный одновременный общий залп - 4 ракеты.
В то же время, в Азовском море сегодня вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземное море выведены 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями "Калибров". Общий залп - до 22 ракет.
Также военные проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:
В ВМС также отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Этой ночью российские террористы масштабно атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявляли воздушную тревогу.
В частности, ударные БпЛА атаковали Киев и Киевскую область. В двух населенных пунктах беспилотники поразили частный и многоэтажный дома.
Кроме того, вражеские "Шахеды" сбивали на западной Украине. Во Львовской области и Львове были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.
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