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Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів": який можливий залп

Субота 11 січня 2025 07:30
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Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів": який можливий залп Фото: в Чорному морі не було зарядженого корабля РФ понад два тижні (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 11 січня, військові зафіксували у Чорному морі ворожий корабель. Росія після тижнів відсутності знову вивела судно з "Калібрами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 06:00, в Чорному морі перебуває один корабель росіян із загальним залпом до 4 крилатих ракет типу "Калібр".

Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Проте аж 7 кораблів фіксується в Середземному морі, з яких два є ракетоносіями із загальним залпом до 22 ракет.

Також у ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 4 судна, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.

Росія вивела в Чорне море носій &quot;Калібрів&quot;: який можливий залп

Зазначимо, що останній раз Росія виводила в Чорне море судно з "Калібрами" лише 27 грудня 2024 року. Тобто, загрози ударів з Чорного моря не було близько двох тижнів.

Нагадаємо, днями спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни остаточно відмовилися від ремонту своїх військових кораблів у Криму. За його словами, ворог боїться того, що будуть українські удари.

Як приклад він згадав, що Україна знищила малий ракетний корабель «Циклон» у Севастопольській бухті, крім цього, завдала два удари по підводному човну "Ростов-на-Дону", а також два удари по ракетному кораблю "Аскольд"у Керчі.

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