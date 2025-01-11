Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів": який можливий залп

Зранку, 11 січня, військові зафіксували у Чорному морі ворожий корабель. Росія після тижнів відсутності знову вивела судно з "Калібрами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 06:00, в Чорному морі перебуває один корабель росіян із загальним залпом до 4 крилатих ракет типу "Калібр".

Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Проте аж 7 кораблів фіксується в Середземному морі, з яких два є ракетоносіями із загальним залпом до 22 ракет.

Також у ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 4 судна, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.