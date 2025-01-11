Росія вивела в Чорне море носій "Калібрів": який можливий залп
Зранку, 11 січня, військові зафіксували у Чорному морі ворожий корабель. Росія після тижнів відсутності знову вивела судно з "Калібрами".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Так, станом на 06:00, в Чорному морі перебуває один корабель росіян із загальним залпом до 4 крилатих ракет типу "Калібр".
Водночас в Азовському морі ворожі судна відсутні. Проте аж 7 кораблів фіксується в Середземному морі, з яких два є ракетоносіями із загальним залпом до 22 ракет.
Також у ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 4 судна, жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 2 судна, які рухались з протоки Босфор.
"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що останній раз Росія виводила в Чорне море судно з "Калібрами" лише 27 грудня 2024 року. Тобто, загрози ударів з Чорного моря не було близько двох тижнів.
Нагадаємо, днями спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни остаточно відмовилися від ремонту своїх військових кораблів у Криму. За його словами, ворог боїться того, що будуть українські удари.
Як приклад він згадав, що Україна знищила малий ракетний корабель «Циклон» у Севастопольській бухті, крім цього, завдала два удари по підводному човну "Ростов-на-Дону", а також два удари по ракетному кораблю "Аскольд"у Керчі.
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