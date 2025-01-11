Россия вывела в Черное море носитель "Калибров": какой возможен залп
Утром, 11 января, военные зафиксировали в Черном море вражеский корабль. Россия после недель отсутствия снова вывела судно с "Калибрами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
Так, по состоянию на 06:00, в Черном море находится один корабль россиян с общим залпом до 4 крылатых ракет типа "Калибр".
В то же время в Азовском море вражеские суда отсутствуют. Однако аж 7 кораблей фиксируется в Средиземном море, из которых два являются ракетоносителями с общим залпом до 22 ракет.
Также в ВМС ВСУ проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 4 судна, ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 2 судна, которые двигались из пролива Босфор.
"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.
Отметим, что последний раз Россия выводила в Черное море судно с "Калибрами" лишь 27 декабря 2024 года. То есть, угрозы ударов с Черного моря не было около двух недель.
Напомним, на днях спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне окончательно отказались от ремонта своих военных кораблей в Крыму. По его словам, враг боится того, что будут украинские удары.
В качестве примера он упомянул, что Украина уничтожила малый ракетный корабль "Циклон" в Севастопольской бухте, помимо этого нанесла два удара по подводной лодке "Ростов-на-Дону", а также два удара по ракетному корабль "Аскольд" в Керчи.
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