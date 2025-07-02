Росія вивела в Чорне море корабель: чи є загроза обстрілу для України

Росія зранку, 2 липня, вивела в Чорне море один корабель. Однак він не є ракетоносієм, тому загрози обстрілу для України немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Тим часом, станом на 6 ранку в Азовському морі ворожі судна відсутні.
Водночас три ворожі кораблі зафіксовано в Середземному морі. Серед них є один носій крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.
Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на початку року спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни остаточно відмовилися від ремонту своїх кораблів на потужностях у Криму.
Причиною стало те, що росіяни бояться можливо українських ударів.
"Ми вже довели на практиці, що використовувати ремонтні бази для Чорноморського флоту росіян більше не вийде. Щоб відновлювати кораблі, спочатку їх потрібно туди завести, а зараз ніхто цього не буде робити", - сказав він.
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