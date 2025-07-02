Россия вывела в Черное море корабль: есть ли угроза обстрела для Украины

Между тем, по состоянию на 6 утра в Азовском море вражеские суда отсутствуют.

В то же время три вражеских корабля зафиксированы в Средиземном море. Среди них есть один носитель крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:

в Черное море - 3 судна;

в Азовское море - 5 судов, из них 3 судна двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении.