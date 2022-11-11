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Росія вивела в Чорне море два ракетоносці з 16 "Калібрами"

Фото: Росія вивела в Чорне море два ракетоносці з 16 Калібрами (youtube.com)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море два ракетоносці, на озброєнні яких знаходяться 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

У Чорному морі продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого флоту у кількості 17 одиниць.

Військові припускають, що ворог тим самим "натякає", що готовий помститися за "незручні складні рішення" щодо Херсонщини.

"А отже, цілком ймовірні повтори масованих ракетно-дронних обстрілів по всій території України", - попередили військові.

Російські окупанти продовжують перекидати підрозділи та техніку між двома берегами Дніпра, обладнають оборонні рубежі на лівому березі, обстрілюють позиції захисників України на правому.

Сили оборони України просувають лінію фронту ближче до лівого берега, окупанти "екстрено пакуються в плавзасоби, які здаються придатними до переправи", і намагаються втекти.

Росіяни завдають ударів по українських позиціях у Бериславському районі дронами-камікадзе типу Ланцет, не припиняють обстріли тилових районів.

Внаслідок ворожого обстрілу Градом у Новоолександрівці зруйновано приватний будинок.

Протягом дня та ввечері росіяни завдавали ударів по Нікопольському району Градами, Ураганами та важкою артилерією, у Мирівській громаді 10-річна дитина отримала осколкові поранення.

Тактична авіація двічі вразила місця дислокації сил та техніки окупантів, артилерійські підрозділи виконали понад 50 завдань та продовжували знищувати ворожу логістику та систему управління.

Підтверджені втрати Росії - 50 окупантів у пункті "компактного проживання та зручної поразки", двоє росіян взято в полон.

Захисники України збили ворожий розвідувальний безпілотник "Орлан-10", фахівці вивчають матеріали.

На полі бою українські підрозділи знищили три танки, самохідну гаубицю Мста-С та 11 одиниць іншої авто- та бронетехніки окупантів.

Нещодавно українські військові пояснили, що відсутність корабля-носія крилатих ракет "Калібр" у відкритому морі не означає відсутності загрози їхнього пуску територією України.

Як повідомлялося, 6 листопада Росія не вивела на бойове чергування до Чорного моря жодного корабля з крилатими ракетами типу "Калібр". Така сама ситуація спостерігалася і 8 листопада.

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Російська Федерація