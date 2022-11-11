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Россия вывела в Черное море два ракетоносца с 16 "Калибрами"

Фото: Россия вывела в Черное море два ракетоносца с 16 Калибрами (youtube.com)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море два ракетоносца, на вооружении которых находятся 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

В Черном море продолжает маневрировать корабельная группировка вражеского флота в количестве 17 единиц.

Военные предполагают, что враг тем самым "намекает", что готов отомстить за "неудобные сложные решения" относительно Херсонской области.

"А значит вполне вероятны повторы массированных ракетно-дронных обстрелов по всей территории Украины", - предупредили военные.

Российские оккупанты продолжают перебрасывать подразделения и технику между двумя берегами Днепра, оборудуют оборонные рубежи на левом берегу, обстреливают позиции защитников Украины на правом.

Силы обороны Украины продвигают линию фронта ближе к левому берегу, оккупанты "экстренно пакуются в плавсредства, которые кажутся пригодными к переправе", и пытаются сбежать.

Россияне наносят удары по украинским позициям в Бериславском районе дронами-камикадзе типа Ланцет, не прекращают обстрелы тыловых районов.

В результате вражеского обстрела Градом в Новоалександровке разрушен частный дом.

В течение дня и вечером россияне наносили удары по никопольскому району Градами, Ураганами и тяжелой артиллерией, в Мировской громаде 10-летний ребенок получил осколочные ранения.

Тактическая авиация дважды поразила места дислокации сил и техники оккупантов, артиллерийские подразделения выполнили более 50 задач и продолжали уничтожать вражескую логистику и систему управления.

Подтвержденные потери России - 50 оккупантов в пункте "компактного проживания и удобного поражения", двое россиян взяты в плен.

Защитники Украины сбили вражеский разведывательный беспилотник Орлан-10, специалисты изучают материалы.

На поле боя украинские подразделения уничтожили три танка, самоходную гаубицу Мста-С и 11 единиц другой авто- и бронетехники оккупантов.

Недавно украинские военные объяснили, что отсутствие корабля-носителя крылатых ракет "Калибр" в открытом море не означает отсутствия угрозы их пуска по территории Украины.

Как сообщалось, 6 ноября Россия не вывела на боевое дежурство в Черное море ни одного корабля с крылатыми ракетами типа "Калибр". Такая же ситуация наблюдалась и 8 ноября.

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