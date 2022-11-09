ua ru
Ср, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ розповіли, чому відсутність кораблів з "Калібрами" у морі не скасовує атаку

Новость на русском →
Україна, Середа 09 листопада 2022 15:35
ЗСУ розповіли, чому відсутність кораблів з "Калібрами" у морі не скасовує атаку Фото: ЗСУ розповіли, чому відсутність кораблів з "Калібрами" у морі не скасовує атаку (Міністерство оборони РФ)
Автор: Наталія Гурковська

Відсутність корабля-носія крилатих ракет "Калібр" у відкритому морі не означає відсутність їх загрози пуску по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Ми зараз бачимо регулярні повідомлення про те, що російська чорноморська флотилія виводить у відкрите море військові кораблі, які не є носіями крилатих ракет "Калібр". Що ж, повідомлення ці досить багатозначні, але й ставитись до них слід із часткою розважливості", - йдеться в повідомленні.

Українські військові попереджають про підступність російських окупантів.

"Кацапське командування здійснило за ці місяці безліч божевільних та злочинних вчинків, а тому, здійснити пуск крилатих ракет "Калібр" із бухти Севастополя, що заважає? - питають військові.

Як повідомлялося, за даними на неділю, 6 листопада, Росія не вивела на бойове чергування до Чорного моря жодного корабля з крилатими ракетами типу "Калібр". Така сама ситуація спостерігалася і 8 листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Шлях до Херсона. Експерт пояснив важливість звільнення Снігурівки
Шлях до Херсона. Експерт пояснив важливість звільнення Снігурівки
DAILY
Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Притула: Ми ходимо по історичному колу і завжди повертаємося до війни з Росією