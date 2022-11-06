ua ru
Нд, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чорне море РФ сьогодні не вивела жодного корабля з "Калібрами"

Новость на русском →
Україна, Неділя 06 листопада 2022 14:35
У Чорне море РФ сьогодні не вивела жодного корабля з "Калібрами" Фото: у Чорне море РФ сьогодні не вивела жодного корабля з "Калібрами" (dfnc ru)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на неділю, 6 листопада, Росія не вивела на бойове чергування в Чорне море жодного корабля з крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 0 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 0 ракет", - йдеться в повідомленні.

При цьому днем раніше, за даними ранку суботи, 5 листопада та п'ятниці, 4 листопада, угруповання кораблів з "Калібрами" в акваторії Чорного моря становив один корабель з 8 крилатими ракетами зазначеного типу на борту.

Як повідомлялося, у Сумській області сьогодні, 6 листопада, збили російського безпілотника. Це зробили бійці добровольчих формувань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України