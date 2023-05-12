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Россия вывела в Черное море два ракетоносителя: сколько "Калибров" могут переносить

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Украина, Пятница 12 мая 2023 19:58
Россия вывела в Черное море два ракетоносителя: сколько "Калибров" могут переносить Фото: российские оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 мая, стало известно, что Российская Федерация вывела в Черное море два ракетоносителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

По данным Назарова, оккупанты вывели на боевое дежурство в Черном море

  • один надводный;
  • и один подводный ракетоноситель.

Он сообщил, что таким образом, готовность к пускам может быть до 12 ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной опасности - повышен. Будьте внимательны и сознательны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сказал спикер.

Напомним, российские войска утром 4 мая увеличили количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море. Среди них и ракетоносители. Так, в Черном море корабельная группировка врага состояла из 11 кораблей, в том числе 4 надводных ракетоносителей. Позже враг уменьшил количество ракетоносителей.

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