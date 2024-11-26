ua en ru
Вт, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росія вислала британського дипломата звинувативши його у шпигунстві

Вівторок 26 листопада 2024 18:51
UA EN RU
Росія вислала британського дипломата звинувативши його у шпигунстві Ілюстративне фото: британського дипломата вислали з Росії через підозру у шпигунстві (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вислала британського дипломата. Це сталось після того, як його звинуватили у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Російське ФСБ заявило, що британський дипломат прибув до Москви в серпні на заміну одного з шести дипломатів. Цікаво, що ці дипломати також були вислані з РФ нібито за шпигунство.

Росіяни заявляють, що виявили ознаки того, що неназваний дипломат нібито здійснював "розвідувальну і підривну" діяльність, яка загрожувала національній безпеці РФ. Його також звинуватили у "навмисному наданні неправдивої інформації для отримання дипломатичних повноважень в Росії". Дипломатові дали два тижні на те, щоб покинути територію РФ.

Варто зауважити, що раніше у Росії було обмежено пересування британських дипломатів у відповідь на "ворожі дії" з боку Британії. Минулого року Росія заявила британському посольству, що всі дипломати, за винятком посла, повинні будуть повідомляти про свої поїздки в радіусі 120 кілометрів від Москви щонайменше за п'ять днів до такої поїздки.

Шпигуни РФ у західних країнах

Раніше ми писали про те, що у Румунії було затримано шпигуна, підозрюваного у передачі Москві секретних даних про військову допомогу для України.

Також у Австрії було заарештовано колишнього офіцера Федерального відомства із захисту конституції та боротьби з тероризмом за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дипломатичні відносини
NEWS
Чи може Росія запустити по Україні 300-500 дронів одночасно: оцінка експерта
Чи може Росія запустити по Україні 300-500 дронів одночасно: оцінка експерта
DAILY
Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота