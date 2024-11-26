Росія вислала британського дипломата звинувативши його у шпигунстві

Російська Федерація вислала британського дипломата. Це сталось після того, як його звинуватили у шпигунстві.

Російське ФСБ заявило, що британський дипломат прибув до Москви в серпні на заміну одного з шести дипломатів. Цікаво, що ці дипломати також були вислані з РФ нібито за шпигунство.

Росіяни заявляють, що виявили ознаки того, що неназваний дипломат нібито здійснював "розвідувальну і підривну" діяльність, яка загрожувала національній безпеці РФ. Його також звинуватили у "навмисному наданні неправдивої інформації для отримання дипломатичних повноважень в Росії". Дипломатові дали два тижні на те, щоб покинути територію РФ.

Варто зауважити, що раніше у Росії було обмежено пересування британських дипломатів у відповідь на "ворожі дії" з боку Британії. Минулого року Росія заявила британському посольству, що всі дипломати, за винятком посла, повинні будуть повідомляти про свої поїздки в радіусі 120 кілометрів від Москви щонайменше за п'ять днів до такої поїздки.