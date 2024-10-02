Росія випустила по Україні понад три десятки "Шахедів": скільки збили

Що ще відомо про атаку РФ

Повітряні сили ЗСУ ще ввечері 1 жовтня повідомили про пуск та рух ударних дронів. "Шахеди" фіксували у Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Одеській, Харківській та Кіровоградській областях.

Як відомо, через нічну атаку у Сумській області були знеструмлені споживачі.

Також на кордоні України з Румунією призупинив роботу пункт пропуску після атаки дронів. Йдеться про КПП "Орлівка - Ісакча" в Одеській області.

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