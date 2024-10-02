Россия выпустила по Украине более трех десятков "Шахедов": сколько сбили

Что еще известно об атаке РФ

Воздушные силы ВСУ еще вечером 1 октября сообщили о пуске и движении ударных дронов. "Шахеды" фиксировали в Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Одесской, Харьковской и Кировоградской областях.

Как известно, из-за ночной атаки в Сумской области были обесточены потребители.

Также на границе Украины с Румынией приостановил работу пункт пропуска после атаки дронов. Речь идет о КПП "Орловка - Исакча" в Одесской области.

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