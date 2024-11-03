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Росія випустила по Україні майже сотню дронів: скільки вдалося збити

Фото: РФ випустила по Україна майже сотні дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 3 листопада випустила по Україні 96 дронів та керовану авіаційну ракету. Більшість цілей вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Цієї ночі ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з Курської області, а також випустив 96 ударних дронів та безпілотників невстановленого типу з Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. 

Станом на 09:00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66 ворожих дронів. ППО працювала у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Також 27 безпілотників локаційно втрачено, один полетів у Білорусь, ще два - у повітрі.

 

Що відом про наслідки атаки

У Києві цієї ночі кілька разів лунали вибухи і працювала протиповітряна оборона. Всі дрони, які летіли на столицю, знищили. Уламки дронів впали у Шевченківському, Деснянському та Голосіївському районах міста.

Також у Чернігівській та Київській областях впали уламки дронів, внаслідок чого є пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав.

Шостку Сумської області атакували вісім дронів, зруйновані інфраструктурні об‘єкти.

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