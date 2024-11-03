Росія випустила по Україні майже сотню дронів: скільки вдалося збити

Цієї ночі ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з Курської області, а також випустив 96 ударних дронів та безпілотників невстановленого типу з Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66 ворожих дронів. ППО працювала у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Також 27 безпілотників локаційно втрачено, один полетів у Білорусь, ще два - у повітрі.