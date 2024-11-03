РФ атакувала Шостку вісьмома дронами: є руйнування об'єктів інфраструктури
Росія в ніч на 3 листопада атакувала Шостку Сумської області. Окупанти запустили на місто одразу вісім дронів, зруйновані об'єкти інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Миколи Ноги.
"Російський агресор 3 листопада, після опівночі, наніс авіаційний удар по Шосткинській громаді вісьмома БПЛА", - розповів він.
За словами міського голови, зазнали руйнації інфраструктурні об‘єкти громади.
"Проводяться аварійно відновлювальні роботи! Попередньо жертв нема, а збитки уточнюються", - зазначив Нога.
Обстріли Шостки Сумської області
Російські війська, окрім прикордонних міст та сіл, постійно обстрілюють Шостку Сумської області.
Наприклад, у ніч на 19 жовтня РФ атакувала Шостку Сумської області. Тоді було пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури, вісім людей було поранено, одна людина загинула, були й відключення світла. Зокрема, під удар у Шостці потрапила пожежна частина.
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