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РФ атакувала Шостку вісьмома дронами: є руйнування об'єктів інфраструктури

Суми, Неділя 03 листопада 2024 09:05
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РФ атакувала Шостку вісьмома дронами: є руйнування об'єктів інфраструктури Фото: окупанти атакували Шостку Сумської області вісьмома дронами 3 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія в ніч на 3 листопада атакувала Шостку Сумської області. Окупанти запустили на місто одразу вісім дронів, зруйновані об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Миколи Ноги.

"Російський агресор 3 листопада, після опівночі, наніс авіаційний удар по Шосткинській громаді вісьмома БПЛА", - розповів він.

За словами міського голови, зазнали руйнації інфраструктурні об‘єкти громади.

"Проводяться аварійно відновлювальні роботи! Попередньо жертв нема, а збитки уточнюються", - зазначив Нога.

Обстріли Шостки Сумської області

Російські війська, окрім прикордонних міст та сіл, постійно обстрілюють Шостку Сумської області.

Наприклад, у ніч на 19 жовтня РФ атакувала Шостку Сумської області. Тоді було пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури, вісім людей було поранено, одна людина загинула, були й відключення світла. Зокрема, під удар у Шостці потрапила пожежна частина.

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