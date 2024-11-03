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Россия выпустила по Украине почти сотню дронов: сколько удалось сбить

Фото: РФ выпустила по Украине почти сотни дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 3 ноября выпустила по Украине 96 дронов и управляемую авиационную ракету. Большинство целей удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской области, а также выпустил 96 ударных дронов и беспилотников неустановленного типа из Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска.

Атаку отбивали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских дронов. ПВО работала в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Также 27 беспилотников локационно потеряно, один полетел в Беларусь, еще два - в воздухе.

 

Что известно о последствиях атаки

В Киеве этой ночью несколько раз раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона. Все летевшие на столицу дроны уничтожили. Обломки дронов упали в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах города.

Также в Черниговской и Киевской областях упали обломки дронов, в результате чего есть повреждения. К счастью, никто не пострадал.

Шостку Сумской области атаковали восемь дронов, разрушены инфраструктурные объекты.

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