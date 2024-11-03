В КМВА розповіли особливості нічної атаки дронів на Київ
3 листопада дрони РФ намагались атакувати Київ групами, заходячи на столицю на дуже малих висотах. Попри це сили ППО збили всі безпілотники, які загрожували Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
"Сьогодні збройні сили ворога в черговий раз атакували столицю України. Зброя терору та ж сама - дрони. Вони були запущені переважно з північного-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.
За даними КМВА, на Київ дрони заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах.
"Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин. Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці", - додали в адміністрації.
Наслідки атаки РФ
Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста.
Зокрема, в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі.
В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон, вхідні групи. Пожежі та постраждалих немає.
Тривога та робота ППО в Києві та області
У Києві та низці областей кілька разів за ніч оголошували тривогу. У Києві лунали вибухи. ППО працювала як над Києвом, так і в області.
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