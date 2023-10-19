Росія випустила по Україні дрони та чотири типи ракет: скільки збила ППО
Росія з вечора 18 жовтня до ранку 19 жовтня випустила по Україні дрони-камікадзе та чотири типи ракет, зокрема балістичні. Сили ППО збили частину цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
З 20:00 18 жовтня по 5:00 19 жовтня окупанти атакували Україну, випустивши:
- 5 балістичних ракет Іскандер М;
- зенітну керовану ракету С-300;
- керовану авіаційну ракету Х-59;
- крилату ракету (тип уточнюється);
- 9 ударних Shahed-136/131.
Під ударом ворога були промислові, інфраструктурні, цивільні та військові об’єкти. Атаковано Донецьку, Миколаївську, Сумську, Дніпропетровську та Запорізьку області.
Сили протиповітряної оборони збили чотири цілі: 3 дрони Shahed та керовану авіаційну ракету Х-59.
Обстріли України
Нагадаємо, пізно ввечері 18 жовтня окупанти вдарили "Шахедом" по місту Суми. Атаковано об'єкт інфраструктури.
Також після опівночі росіяни вдарили по Миколаєву. У місті спалахнула пожежа, пошкоджені багатоквартирні будинки.
Крім того, цієї ночі вибухи чули у Кривому Розі. Пізніше влада повідомила, що у регіоні збили ворожу ракету.
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