Росія випустила по Україні дрони та чотири типи ракет: скільки збила ППО

Фото: сили ППО збили чотири цілі ворога в ніч на 19 жовтня (колаж РБК-Україна)

Росія з вечора 18 жовтня до ранку 19 жовтня випустила по Україні дрони-камікадзе та чотири типи ракет, зокрема балістичні. Сили ППО збили частину цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

З 20:00 18 жовтня по 5:00 19 жовтня окупанти атакували Україну, випустивши: 5 балістичних ракет Іскандер М;

зенітну керовану ракету С-300;

керовану авіаційну ракету Х-59;

крилату ракету (тип уточнюється);

9 ударних Shahed-136/131. Під ударом ворога були промислові, інфраструктурні, цивільні та військові об’єкти. Атаковано Донецьку, Миколаївську, Сумську, Дніпропетровську та Запорізьку області. Сили протиповітряної оборони збили чотири цілі: 3 дрони Shahed та керовану авіаційну ракету Х-59. Обстріли України Нагадаємо, пізно ввечері 18 жовтня окупанти вдарили "Шахедом" по місту Суми. Атаковано об'єкт інфраструктури. Також після опівночі росіяни вдарили по Миколаєву. У місті спалахнула пожежа, пошкоджені багатоквартирні будинки. Крім того, цієї ночі вибухи чули у Кривому Розі. Пізніше влада повідомила, що у регіоні збили ворожу ракету.