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Росія випустила по Україні дрони та чотири типи ракет: скільки збила ППО

Україна, Четвер 19 жовтня 2023 09:20
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Росія випустила по Україні дрони та чотири типи ракет: скільки збила ППО Фото: сили ППО збили чотири цілі ворога в ніч на 19 жовтня (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія з вечора 18 жовтня до ранку 19 жовтня випустила по Україні дрони-камікадзе та чотири типи ракет, зокрема балістичні. Сили ППО збили частину цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

З 20:00 18 жовтня по 5:00 19 жовтня окупанти атакували Україну, випустивши:

  • 5 балістичних ракет Іскандер М;
  • зенітну керовану ракету С-300;
  • керовану авіаційну ракету Х-59;
  • крилату ракету (тип уточнюється);
  • 9 ударних Shahed-136/131.

Під ударом ворога були промислові, інфраструктурні, цивільні та військові об’єкти. Атаковано Донецьку, Миколаївську, Сумську, Дніпропетровську та Запорізьку області.

Сили протиповітряної оборони збили чотири цілі: 3 дрони Shahed та керовану авіаційну ракету Х-59.

Обстріли України

Нагадаємо, пізно ввечері 18 жовтня окупанти вдарили "Шахедом" по місту Суми. Атаковано об'єкт інфраструктури.

Також після опівночі росіяни вдарили по Миколаєву. У місті спалахнула пожежа, пошкоджені багатоквартирні будинки.

Крім того, цієї ночі вибухи чули у Кривому Розі. Пізніше влада повідомила, що у регіоні збили ворожу ракету.

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