Россия выпустила по Украине дроны и четыре типа ракет: сколько сбила ПВО
Россия с вечера 18 октября до утра 19 октября выпустила по Украине дроны-камикадзе и четыре типа ракет, в том числе баллистические. Силы ПВО сбили часть целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
С 20:00 18 октября до 5:00 19 октября оккупанты атаковали Украину, выпустив:
- 5 баллистических ракет Искандер М;
- зенитную управляемую ракету С-300;
- управляемую авиационную ракету Х-59;
- крылатую ракету (тип уточняется);
- 9 ударных Shahed-136/131.
Под ударом врага были промышленные, инфраструктурные, гражданские и военные объекты. Атаковано Донецкую, Николаевскую, Сумскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.
Силы противовоздушной обороны сбили четыре цели: три дрона Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.
Обстрелы Украины
Напомним, поздно вечером 18 октября оккупанты ударили "Шахедом" по городу Сумы. Атакован объект инфраструктуры.
Также после полуночи россияне ударили по Николаеву. В городе вспыхнул пожар, повреждены многоквартирные дома.
Кроме того, этой ночью взрывы слышали в Кривом Роге. Позже власти сообщили, что в регионе сбили вражескую ракету.
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