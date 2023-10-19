Россия выпустила по Украине дроны и четыре типа ракет: сколько сбила ПВО

Фото: силы ПВО сбили четыре цели врага в ночь на 19 октября (коллаж РБК-Украина)

Россия с вечера 18 октября до утра 19 октября выпустила по Украине дроны-камикадзе и четыре типа ракет, в том числе баллистические. Силы ПВО сбили часть целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

С 20:00 18 октября до 5:00 19 октября оккупанты атаковали Украину, выпустив: 5 баллистических ракет Искандер М;

зенитную управляемую ракету С-300;

управляемую авиационную ракету Х-59;

крылатую ракету (тип уточняется);

9 ударных Shahed-136/131. Под ударом врага были промышленные, инфраструктурные, гражданские и военные объекты. Атаковано Донецкую, Николаевскую, Сумскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. Силы противовоздушной обороны сбили четыре цели: три дрона Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59. Обстрелы Украины Напомним, поздно вечером 18 октября оккупанты ударили "Шахедом" по городу Сумы. Атакован объект инфраструктуры. Также после полуночи россияне ударили по Николаеву. В городе вспыхнул пожар, повреждены многоквартирные дома. Кроме того, этой ночью взрывы слышали в Кривом Роге. Позже власти сообщили, что в регионе сбили вражескую ракету.