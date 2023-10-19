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Россия выпустила по Украине дроны и четыре типа ракет: сколько сбила ПВО

Украина, Четверг 19 октября 2023 09:20
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Россия выпустила по Украине дроны и четыре типа ракет: сколько сбила ПВО Фото: силы ПВО сбили четыре цели врага в ночь на 19 октября (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия с вечера 18 октября до утра 19 октября выпустила по Украине дроны-камикадзе и четыре типа ракет, в том числе баллистические. Силы ПВО сбили часть целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

С 20:00 18 октября до 5:00 19 октября оккупанты атаковали Украину, выпустив:

  • 5 баллистических ракет Искандер М;
  • зенитную управляемую ракету С-300;
  • управляемую авиационную ракету Х-59;
  • крылатую ракету (тип уточняется);
  • 9 ударных Shahed-136/131.

Под ударом врага были промышленные, инфраструктурные, гражданские и военные объекты. Атаковано Донецкую, Николаевскую, Сумскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Силы противовоздушной обороны сбили четыре цели: три дрона Shahed и управляемую авиационную ракету Х-59.

Обстрелы Украины

Напомним, поздно вечером 18 октября оккупанты ударили "Шахедом" по городу Сумы. Атакован объект инфраструктуры.

Также после полуночи россияне ударили по Николаеву. В городе вспыхнул пожар, повреждены многоквартирные дома.

Кроме того, этой ночью взрывы слышали в Кривом Роге. Позже власти сообщили, что в регионе сбили вражескую ракету.

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