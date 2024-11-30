Росія випустила по Україні десяток дронів: збили майже всі

Остання масштабна атака РФ

Нагадаємо, вночі та зранку 28 листопада росіяни завдали масштабного удару по Україні. Під обстрілом була енергетика та об'єкти інфраструктури.

Були пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях. Загалом зафіксовані пошкодження у 14 областях України.

Через масовану атаку та пошкоджень енергетики були змушені посилити відключення світла. Як зазначив прем'єр Денис Шмигаль, поки неможливо спрогнозувати, коли ситуація зі світлом стабілізується.

Як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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