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Россия выпустила по Украине десяток дронов: сбили почти все

Фото: силы ПВО сбили 8 из 10 дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия выпустила по Украине десяток дронов в ночь на 30 ноября. Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 10 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа. Пуски были из двух районов - Курска и Приморско-Ахтарска в России.

Силы противовоздушной обороны сбили восемь дронов. Еще один беспилотник локационно потерян, другой улетел на оккупированную территорию.

ПВО работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях.

 

Последняя масштабная атака РФ

Напомним, ночью и утром 28 ноября россияне нанесли масштабный удар по Украине. Под обстрелом была энергетика и объекты инфраструктуры.

Пострадали объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях. В целом зафиксированы повреждения в 14 областях Украины.

Из-за массированной атаки и повреждений энергетики были вынуждены усилить отключения света. Как отметил премьер Денис Шмыгаль, пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.

Как долго могут продолжаться жесткие графики отключения света - узнайте в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов