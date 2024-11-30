Россия выпустила по Украине десяток дронов: сбили почти все

Последняя масштабная атака РФ

Напомним, ночью и утром 28 ноября россияне нанесли масштабный удар по Украине. Под обстрелом была энергетика и объекты инфраструктуры.

Пострадали объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях. В целом зафиксированы повреждения в 14 областях Украины.

Из-за массированной атаки и повреждений энергетики были вынуждены усилить отключения света. Как отметил премьер Денис Шмыгаль, пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.

Как долго могут продолжаться жесткие графики отключения света - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.