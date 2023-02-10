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Росія випустила понад 50 ракет по Україні під час ранкової атаки, - Шмигаль

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П'ятниця 10 лютого 2023 13:55
Росія випустила понад 50 ракет по Україні під час ранкової атаки, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти випустили понад 50 крилатих ракет по Україні під час ранкової масованої атаки 10 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Він зазначив, що РФ не може змиритися з невдачами, тому й продовжує тероризувати мирне населення України.

"Чергові спроби знищити українську енергосистему та позбавити українців світла, тепла, води. Під час сьогоднішньої ранкової атаки Росія випустила більше півсотні крилатих ракет, більшість із яких було збито нашими силами ППО. Дякуємо за професійність!" - написав він.

Шмигаль додав, що країна-агресор кидає всі сили, аби завдати якнайбільше шкоди нашій енергетиці. За його словами, внаслідок сьогоднішньої атаки сталися пошкодження високовольтної інфраструктури та генерації у західних, центральних та східних областях. У зв'язку з цим можуть спостерігатися перебої з електропостачанням.

При цьому енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни здійснили черговий масований обстріл України. РБК-Україна повідомляло усі подробиці атаки.

Зокрема, над Києвом сили ППО знищили 10 ракет, у місті є пошкодження електромереж.

При цьому у Білорусі знову злетіли МіГи та літак-розвідник, після чого по Україні оголосили сигнал небезпеки.

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