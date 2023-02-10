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Россия выпустила более 50 ракет по Украине во время утренней атаки, - Шмыгаль

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Пятница 10 февраля 2023 13:55
Россия выпустила более 50 ракет по Украине во время утренней атаки, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты выпустили более 50 крылатых ракет по Украине во время утренней массированной атаки 10 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что РФ не может смириться с неудачами, поэтому продолжает терроризировать мирное население Украины.

"Очередные попытки уничтожить украинскую энергосистему и лишить украинцев света, тепла, воды. Во время сегодняшней утренней атаки Россия выпустила более полусотни крылатых ракет, большинство из которых были сбиты нашими силами ПВО. Спасибо за профессионализм!" - написал он.

Шмыгаль добавил, что страна-агрессор бросает все силы, чтобы нанести как можно больше вреда нашей энергетике. По его словам, в результате сегодняшней атаки произошло повреждение высоковольтной инфраструктуры и генерации в западных, центральных и восточных областях. В связи с этим могут наблюдаться перебои с электроснабжением.

При этом энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Напомним, что сегодня россияне совершили очередной массированный обстрел Украины. РБК-Украина сообщало все подробности атаки.

В частности, над Киевом силы ПВО уничтожили 10 ракет, в городе есть повреждение электросетей.

При этом в Беларуси снова взлетели МиГи и самолет-разведчик, после чего по Украине объявили сигнал опасности.

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