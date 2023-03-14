UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія випустила по Одеській області 4 ракети, їх збили: пошкоджені будинки та дитсадок

Фото: РФ завдала ракетного удару по Одеській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська авіація сьогодні, 14 березня, завдала ракетного удару по Одеській області. Ракети вдалося збити, проте є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що російські літаки Су-24, зайшовши з моря, випустили у напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети, імовірно Х-31П.

Протиповітряна оборона знищила російські ракети над морем. Проте уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. На щастя, постраждалих немає.

"Ворог ще раз нагадав, що узбережжя, наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне. Отже, дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збереження життя", - нагадали військові.

Фото: РФ завдала ракетного удару по Одеській області (facebook.com/OperationalCommandSouth)

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи. У мережі повідомили про роботу ППО.

При цьому очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що окупанти запускають по Україні протирадіолокаційні ракети, аби виявити ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный ударОдесаПВОракетиРосавиацияВійна в УкраїніВійна Росії проти України