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Россия выпустила по Одесской области 4 ракеты, их сбили: повреждены дома и детсад

Фото: РФ нанесла ракетный удар по Одесской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская авиация сегодня, 14 марта, нанесла ракетный удар по Одесской области. Ракеты удалось сбить, однако есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что российские самолеты Су-24, зайдя с моря, выпустили в направлении побережья 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П.

Противовоздушная оборона уничтожила российские ракеты над морем. Однако обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов. К счастью, пострадавших нет.

"Враг еще раз напомнил, что побережье сейчас является линией боевых действий и крайне опасно. Следовательно, соблюдение ограничений военного положения является оправданным и целесообразным, в частности, для сохранения жизни", - напомнили военные.

Фото: РФ нанесла ракетный удар по Одесской области (facebook.com/OperationalCommandSouth)

Напомним, сегодня во время воздушной тревоги в Одесской области раздались взрывы. В сети сообщили о работе ПВО.

При этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что оккупанты запускают по Украине противорадиолокационные ракеты, чтобы выявить ПВО.

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