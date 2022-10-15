Росія випустила по Нікополю півсотні снарядів: двох людей тяжко поранено

Росіяни усю ніч тероризували Нікополь та район, випустивши по місту 50 снарядів. Поранені двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"У нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранені двоє людей - 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє у лікарні. Стан середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Окупанти били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.
"У місті побито понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів", - додав Резніченко.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі.
Як повідомлялось, окупанти обстріляли Нікополь 12 жовтня. Тяжкі поранення отримала 6-річна дівчинка. Їй ампутували ноги.
До того ж російські окупанти усю ніч 13 жовтня також тероризували Нікопольський район "Градами" і важкою артилерією. Було зафіксовано 75 "прильотів", одна людина отримала поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.