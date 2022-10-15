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Россия выпустила по Никополю полсотни снарядов: двое людей тяжело ранены

Фото: обстрелы Никополя и района устроила РФ, выпустив полсотни снарядов (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне всю ночь терроризировали Никополь и район, выпустив по городу 50 снарядов. Ранены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"В ночной Никополь прилетело более 50 российских снарядов. Ранены два человека - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице. Состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

Оккупанты били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.

"В городе избито более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов", - добавил Резниченко.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах люди не пострадали. Повреждены промышленное предприятие и дома.

Как сообщалось, оккупанты обстреляли Никополь 12 октября. Тяжелые ранения получила 6-летняя девочка. Ей ампутировали ноги.

К тому же российские оккупанты всю ночь 13 октября также терроризировали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Было зафиксировано 75 "прилетов", один человек получил ранения.

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Никополь