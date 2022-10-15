Россия выпустила по Никополю полсотни снарядов: двое людей тяжело ранены

"В ночной Никополь прилетело более 50 российских снарядов. Ранены два человека - 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба в больнице. Состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

Оккупанты били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.

"В городе избито более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов", - добавил Резниченко.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах люди не пострадали. Повреждены промышленное предприятие и дома.