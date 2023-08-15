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Россия выпустила четыре ракеты по Запорожскому району, есть пострадавшая

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Вторник 15 августа 2023 15:22
Россия выпустила четыре ракеты по Запорожскому району, есть пострадавшая Фото: Россия выпустила четыре ракеты по Запорожскому району, есть пострадавшая (facebook.com/zap.gp.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты утром выпустили четыре ракеты по Запорожскому району. Из-за вражеской атаки женщина получила легкие травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко.

От взрывной волны в результате атаки пострадала местная гимназия, заведение дошкольного образования и дома рядом. Там выбито около 90% окон, также повреждены крыша, двери и оконные стекла.

Легкие травмы получила женщина, ей оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что все решения по введению смешанной формы обучения будут приниматься с учетом ситуации после завершения обследований укрытий.

Ночной обстрел Украины

Сегодня после 4:00 россияне нанесли ракетный удар по мирным городам Украины. Под атакой оказался Львов, Днепр, Луцк, Хмельницкий, Запорожье и Смела.

Так, в Луцке россияне попали в промышленное предприятие, из-за чего погибли три человека, еще трое пострадали.

Во Львовской области из-за атаки получили ранения 19 человек, а в Днепре повреждено промышленное предприятие, в результате чего ранения получили два человека.

При этом силы ПВО сбили 16 из 28 крылатых ракет, которые россияне запустили по Украине.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ракеты, которыми оккупанты атаковали Украину, изготовили в апреле. Подобные ракеты содержат 30 иностранных микросхем.

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