Росія випустила 12 дронів по Нікопольському району: є постраждалий

"12 дронів-камікадзе протягом дня спрямував агресор на Нікопольський район. А надвечір ще й вдарив артилерією", - повідомив Лисак.

За його словами, в результаті російської агресії постраждав 61-річний чоловік. Лікарі надали йому необхідну допомогу та залишили лікуватись вдома.

Кім цього, в району пошкоджені:

6 приватних будинків,

5 господарських споруд,

автомобілі,

лінію електропередач.

Фото: Росія випустила 12 дронів-камікадзе (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Цього місяця ми писали, що внаслідок однієї з атак БпЛА було пошкоджено легкове авто, де знаходились пасажири.

До цього ми розповідали про те, як російська армія вдарила по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Унаслідок чого постраждали двоє людей.

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