Росія випустила 12 дронів по Нікопольському району: є постраждалий

Російські окупанти сьогодні випустили по Нікопольському району понад десять дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"12 дронів-камікадзе протягом дня спрямував агресор на Нікопольський район. А надвечір ще й вдарив артилерією", - повідомив Лисак.
За його словами, в результаті російської агресії постраждав 61-річний чоловік. Лікарі надали йому необхідну допомогу та залишили лікуватись вдома.
Кім цього, в району пошкоджені:
Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Цього місяця ми писали, що внаслідок однієї з атак БпЛА було пошкоджено легкове авто, де знаходились пасажири.
До цього ми розповідали про те, як російська армія вдарила по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Унаслідок чого постраждали двоє людей.
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