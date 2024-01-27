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Росія випустила 12 дронів по Нікопольському району: є постраждалий

Фото: Росія випустила 12 дронів-камікадзе (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні випустили по Нікопольському району понад десять дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"12 дронів-камікадзе протягом дня спрямував агресор на Нікопольський район. А надвечір ще й вдарив артилерією", - повідомив Лисак.

За його словами, в результаті російської агресії постраждав 61-річний чоловік. Лікарі надали йому необхідну допомогу та залишили лікуватись вдома.

Кім цього, в району пошкоджені:

  • 6 приватних будинків,
  • 5 господарських споруд,
  • автомобілі,
  • лінію електропередач. 
Фото: Росія випустила 12 дронів-камікадзе (t.me/dnipropetrovskaODA) 

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Цього місяця ми писали, що внаслідок однієї з атак БпЛА було пошкоджено легкове авто, де знаходились пасажири.

До цього ми розповідали про те, як російська армія вдарила по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Унаслідок чого постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України