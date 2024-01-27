Россия выпустила 12 дронов по Никопольскому району: есть пострадавший

"12 дронов-камикадзе в течение дня направил агрессор на Никопольский район. А вечером еще и ударил артиллерией", - сообщил Лысак.

По его словам, в результате российской агрессии пострадал 61-летний мужчина. Врачи оказали ему необходимую помощь и оставили лечиться дома.

Кроме этого, в районе повреждены:

6 частных домов,

5 хозяйственных построек,

автомобили,

линия электропередач.

Фото: Россия выпустила 12 дронов-камикадзе (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

В этом месяце мы писали, что в результате одной из атак БпЛА был поврежден легковой автомобиль, где находились пассажиры.

До этого мы рассказывали о том, как российская армия ударила по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате чего пострадали два человека.

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