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Россия не испытывала баллистические ракеты во время визита Байдена в Киев, - Bloomberg

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Среда 22 февраля 2023 11:37
Россия не испытывала баллистические ракеты во время визита Байдена в Киев, - Bloomberg Фото: Россия не испытывала баллистические ракеты во время визита Байдена в Киев (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия не производила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" во время визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам официального представителя Минобороны США, Россия не проводила никакого испытания межконтинентальной баллистической ракеты, пока Байден был в Киеве.

Он отметил, что Россия предоставила заблаговременное уведомление США о планировании запуска ракеты в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях еще до того, как стало известно о визите Байдена в Киев.

Сообщается, что такое испытание является обычным и не стало неожиданностью, поэтому США не считали испытание угрозой для себя или своих союзников.

Напомним, ранее CNN сообщило, что 20 февраля РФ провела испытательный запуск ракеты "Сармат", но он оказался неудачным.

К тому же, вчера в своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Сегодня это решение одобрила Госдума.

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