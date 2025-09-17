"Росія випробовує нас": Данія вперше придбає високоточну зброю далекого радіусу

За її словами, це "зміна парадигми", оскільки протиповітряна оборона Данії недостатньо сильна і має бути здатною вражати цілі на великих відстанях та протидіяти ракетним загрозам противника.

"Росія випробовує нас. Вони випробовують нашу єдність", - сказала Фредеріксен на пресконференції.

Вона також наголосила, що, попри серйозність глобальної ситуації, наразі конкретної загрози для Данії немає. Рішення ухвалене за рекомендацією начальника оборони та міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена.

Фредеріксен додала, що Росія залишатиметься загрозою для Данії та Європи протягом багатьох років, а рішення відображає серйозне сприйняття безпекової ситуації на сході Європи та потенційних ризиків з боку Атлантики.