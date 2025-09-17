"Россия испытывает нас": Дания впервые приобретет высокоточное оружие дальнего радиуса

Дания впервые приобретет высокоточное оружие дальнего радиуса действия, речь идет о ракетах и беспилотниках. Такое решение связано с испытанием Дании со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которое приводит The Guardian.
По ее словам, это "изменение парадигмы", поскольку противовоздушная оборона Дании недостаточно сильна и должна быть способна поражать цели на больших расстояниях и противодействовать ракетным угрозам противника.
"Россия испытывает нас. Они испытывают наше единство", - сказала Фредериксен на пресс-конференции.
Она также подчеркнула, что, несмотря на серьезность глобальной ситуации, пока конкретной угрозы для Дании нет. Решение принято по рекомендации начальника обороны и министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.
Фредериксен добавила, что Россия будет оставаться угрозой для Дании и Европы в течение многих лет, а решение отражает серьезное восприятие ситуации безопасности на востоке Европы и потенциальных рисков со стороны Атлантики.
Напомним, 13 сентября корабли НАТО перехватили российское судно в водах Швеции. Так, судно РФ столкнулось с проблемами с двигателем, после чего начало дрейфовать в направлении Дании. Также на корабле произошло отключение электроэнергии.
Датские и британские военные корабли сопровождали российский корабль во время дрейфа.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается проверить страны НАТО и их готовность к действиям.
По его словам, Кремль стремится выяснить, как Альянс будет реагировать как в дипломатическом и политическом плане, так и в контексте отношения местного населения.
Такую оценку Зеленский дал, комментируя инцидент с российскими дронами в Польше.