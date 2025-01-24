Росія вимагає відкликати рішення НАТО в Бухаресті щодо України, МЗС відреагувало

Російська Федерація (РФ) не мая права виставляти ультиматуми НАТО й вимагати скасувати обіцянку в Бухаресті щодо вступу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгія Тихого.
Заступник голови МЗС Росії Александр Грушко, якого цитує російське агентство "Интерфакс", заявив, що потенційне членство України в НАТО нібито "унеможливлює досягнення миру в Україні та, в ширшому сенсі, створення хоч якоїсь архітектури безпеки"
Зокрема він назвав "катастрофічним для європейської безпеки" рішення Бухарестського саміту НАТО, в якому було закріплено плани Альянсу прийняти до свого складу Грузію й Україну.
"Невідкликання цього формулювання буде створювати двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас...", - заявив Грушко.
"Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москві слова не давали з цього питання", - заявив Тихий.
Речник додав, що саме Росія веде загарбницьку війну на території Європи й саме її терористи наразі перебувають в Україні та інших європейських країнах.
"Архітектура європейської безпеки побудована на захисті від Росії", - відзначив він.
У жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що більшість країн НАТО підтримують перший пункт Плану перемоги - запрошення України до Альянсу. Водночас існує скепсис з боку Німеччини, яка орієнтується на позицію США, а також категорично проти членства України виступають Угорщина та Словаччина.
Україна, зі свого боку, не розглядає можливість вступу в НАТО в обмін на відмову від окупованих Росією територій. Як зазначив польський президент Анджей Дуда, запрошення України до Альянсу могло б стати важливим першим кроком до забезпечення реальних гарантій безпеки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.