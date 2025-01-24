Росія вимагає відкликати рішення НАТО в Бухаресті щодо України, МЗС відреагувало

"Вимоги" Росії

Заступник голови МЗС Росії Александр Грушко, якого цитує російське агентство "Интерфакс", заявив, що потенційне членство України в НАТО нібито "унеможливлює досягнення миру в Україні та, в ширшому сенсі, створення хоч якоїсь архітектури безпеки"

Зокрема він назвав "катастрофічним для європейської безпеки" рішення Бухарестського саміту НАТО, в якому було закріплено плани Альянсу прийняти до свого складу Грузію й Україну.

"Невідкликання цього формулювання буде створювати двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас...", - заявив Грушко.

Реакція МЗС України

"Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москві слова не давали з цього питання", - заявив Тихий.

Речник додав, що саме Росія веде загарбницьку війну на території Європи й саме її терористи наразі перебувають в Україні та інших європейських країнах.

"Архітектура європейської безпеки побудована на захисті від Росії", - відзначив він.