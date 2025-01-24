RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

"Полная фигня". МИД резко ответил на очередную прихоть России по Украине и НАТО

Фото: Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) не имеет права выставлять ультиматумы НАТО и требовать отменить обещание в Бухаресте относительно вступления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгия Тихого.

"Требования" России

Заместитель главы МИД России Александр Грушко, которого цитирует российское агентство "Интерфакс", заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО якобы "делает невозможным достижение мира в Украине и, в более широком смысле, создание хоть какой-то архитектуры безопасности"

В частности, он назвал "катастрофическим для европейской безопасности" решение Бухарестского саммита НАТО, в котором были закреплены планы Альянса принять в свой состав Грузию и Украину.

"Неотзыв этой формулировки будет создавать двусмысленность, которая абсолютно неприемлема для нас...", - заявил Грушко.

Реакция МИД Украины

"Ой, ну вот, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фигня. Москве слова не давали по этому вопросу", - заявил Тихий.

Спикер добавил, что именно Россия ведет захватническую войну на территории Европы и именно ее террористы сейчас находятся в Украине и других европейских странах.

"Архитектура европейской безопасности построена на защите от России", - отметил он.

 

Вступление Украины в НАТО

В октябре 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что большинство стран НАТО поддерживают первый пункт Плана победы - приглашение Украины в Альянс. В то же время существует скепсис со стороны Германии, которая ориентируется на позицию США, а также категорически против членства Украины выступают Венгрия и Словакия.

Украина, в свою очередь, не рассматривает возможность вступления в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий. Как отметил польский президент Анджей Дуда, приглашение Украины в Альянс могло бы стать важным первым шагом к обеспечению реальных гарантий безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияВойна в Украине