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Росія вимагає відкликати рішення НАТО в Бухаресті щодо України, МЗС відреагувало

П'ятниця 24 січня 2025 14:51
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Росія вимагає відкликати рішення НАТО в Бухаресті щодо України, МЗС відреагувало Фото: Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) не мая права виставляти ультиматуми НАТО й вимагати скасувати обіцянку в Бухаресті щодо вступу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгія Тихого.

"Вимоги" Росії

Заступник голови МЗС Росії Александр Грушко, якого цитує російське агентство "Интерфакс", заявив, що потенційне членство України в НАТО нібито "унеможливлює досягнення миру в Україні та, в ширшому сенсі, створення хоч якоїсь архітектури безпеки"

Зокрема він назвав "катастрофічним для європейської безпеки" рішення Бухарестського саміту НАТО, в якому було закріплено плани Альянсу прийняти до свого складу Грузію й Україну.

"Невідкликання цього формулювання буде створювати двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас...", - заявив Грушко.

Реакція МЗС України

"Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москві слова не давали з цього питання", - заявив Тихий.

Речник додав, що саме Росія веде загарбницьку війну на території Європи й саме її терористи наразі перебувають в Україні та інших європейських країнах.

"Архітектура європейської безпеки побудована на захисті від Росії", - відзначив він.

Вступ України до НАТО

У жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що більшість країн НАТО підтримують перший пункт Плану перемоги - запрошення України до Альянсу. Водночас існує скепсис з боку Німеччини, яка орієнтується на позицію США, а також категорично проти членства України виступають Угорщина та Словаччина.

Україна, зі свого боку, не розглядає можливість вступу в НАТО в обмін на відмову від окупованих Росією територій. Як зазначив польський президент Анджей Дуда, запрошення України до Альянсу могло б стати важливим першим кроком до забезпечення реальних гарантій безпеки.

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