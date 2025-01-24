"Полная фигня". МИД резко ответил на очередную прихоть России по Украине и НАТО

Российская Федерация (РФ) не имеет права выставлять ультиматумы НАТО и требовать отменить обещание в Бухаресте относительно вступления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгия Тихого.

"Требования" России

Заместитель главы МИД России Александр Грушко, которого цитирует российское агентство "Интерфакс", заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО якобы "делает невозможным достижение мира в Украине и, в более широком смысле, создание хоть какой-то архитектуры безопасности"

В частности, он назвал "катастрофическим для европейской безопасности" решение Бухарестского саммита НАТО, в котором были закреплены планы Альянса принять в свой состав Грузию и Украину.

"Неотзыв этой формулировки будет создавать двусмысленность, которая абсолютно неприемлема для нас...", - заявил Грушко.

Реакция МИД Украины

"Ой, ну вот, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фигня. Москве слова не давали по этому вопросу", - заявил Тихий.

Спикер добавил, что именно Россия ведет захватническую войну на территории Европы и именно ее террористы сейчас находятся в Украине и других европейских странах.

"Архитектура европейской безопасности построена на защите от России", - отметил он.