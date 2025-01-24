"Полная фигня". МИД резко ответил на очередную прихоть России по Украине и НАТО
Российская Федерация (РФ) не имеет права выставлять ультиматумы НАТО и требовать отменить обещание в Бухаресте относительно вступления Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спикера Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгия Тихого.
"Требования" России
Заместитель главы МИД России Александр Грушко, которого цитирует российское агентство "Интерфакс", заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО якобы "делает невозможным достижение мира в Украине и, в более широком смысле, создание хоть какой-то архитектуры безопасности"
В частности, он назвал "катастрофическим для европейской безопасности" решение Бухарестского саммита НАТО, в котором были закреплены планы Альянса принять в свой состав Грузию и Украину.
"Неотзыв этой формулировки будет создавать двусмысленность, которая абсолютно неприемлема для нас...", - заявил Грушко.
Реакция МИД Украины
"Ой, ну вот, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фигня. Москве слова не давали по этому вопросу", - заявил Тихий.
Спикер добавил, что именно Россия ведет захватническую войну на территории Европы и именно ее террористы сейчас находятся в Украине и других европейских странах.
"Архитектура европейской безопасности построена на защите от России", - отметил он.
Вступление Украины в НАТО
В октябре 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что большинство стран НАТО поддерживают первый пункт Плана победы - приглашение Украины в Альянс. В то же время существует скепсис со стороны Германии, которая ориентируется на позицию США, а также категорически против членства Украины выступают Венгрия и Словакия.
Украина, в свою очередь, не рассматривает возможность вступления в НАТО в обмен на отказ от оккупированных Россией территорий. Как отметил польский президент Анджей Дуда, приглашение Украины в Альянс могло бы стать важным первым шагом к обеспечению реальных гарантий безопасности.
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