Росія вимагає ще 6 тисяч кв. км української землі для завершення війни, - Венс

Венс наголосив, що наразі настав етап, коли вдалося звузити коло питань до кількох основних.

"Одне з них стосується території. Росіяни хочуть отримати близько 6000 квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Ось чого хочуть росіяни. З іншого боку, українці хочуть гарантій безпеки, чи то від європейців, чи від когось іншого", - наголосив віцепрезидент США.

Він пояснив, що українці хочуть бути впевнені, що якщо угоду буде укладено, то росіяни через кілька місяців чи років не повернуться і не попросять ще.

"І тому ми насправді досягли неймовірного прогресу, просто виділивши та визначивши ці дві основні проблеми. Питання насправді полягає в тому, чи пройдуть росіяни й українці через ті двері миру, які відкрив президент (США Дональд Трамп - ред.)", - зазначив він.

Венс наголосив, що команда продовжує наполегливо працювати над цим.

"Сьогодні я розмовляв про це зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом. Ми просто продовжимо працювати над цим. І я справді вважаю, що зрештою ви дійдете до мирного врегулювання", - підсумував він.