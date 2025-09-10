Росія вимагає ще 6 тисяч кв. км української землі для завершення війни, - Венс

Переговори про завершення війни між Росією та Україною та Росією тривають. Ключовими залишились два питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса.
Венс наголосив, що наразі настав етап, коли вдалося звузити коло питань до кількох основних.
"Одне з них стосується території. Росіяни хочуть отримати близько 6000 квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Ось чого хочуть росіяни. З іншого боку, українці хочуть гарантій безпеки, чи то від європейців, чи від когось іншого", - наголосив віцепрезидент США.
Він пояснив, що українці хочуть бути впевнені, що якщо угоду буде укладено, то росіяни через кілька місяців чи років не повернуться і не попросять ще.
"І тому ми насправді досягли неймовірного прогресу, просто виділивши та визначивши ці дві основні проблеми. Питання насправді полягає в тому, чи пройдуть росіяни й українці через ті двері миру, які відкрив президент (США Дональд Трамп - ред.)", - зазначив він.
Венс наголосив, що команда продовжує наполегливо працювати над цим.
"Сьогодні я розмовляв про це зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом. Ми просто продовжимо працювати над цим. І я справді вважаю, що зрештою ви дійдете до мирного врегулювання", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін ще під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці висунув низку вимог для завершення війни проти України. Варто відзначити, що серед вимог були не лише територіальні поступки.
Агентство Reuters повідомляло, що Росія може відмовитися від частини окупованих українських територій, зокрема в Харківській та Сумській областях, але Україна нібито має поступитися частинами східних земель, які Москва не змогла захопити. Мова зокрема про Донецьку область.
Водночас український президент Володимир Зеленський під час переговорів із Трампом не відкинув ідею можливого обміну територіями. Але наголосив, що подібні рішення не можуть ухвалюватися без урахування позиції українського народу.
Також Зеленський підкреслив, що ситуація на фронті в Україні наразі непроста, але й відзначив, що не така погана, як це описує російський диктатор.
За його словами, Кремль вже думає над тим, як закінчити війну. При цьому Москва намагається вигадати для себе "перемогу".