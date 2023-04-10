Россия использует религию в качестве оружия: специальное исследование ISW
Россия продолжает использовать религию как оружие, пытаясь дискредитировать Украина на международной арене и использует информационные операции о религии для достижения военных целей, несмотря на то, что сама совершает грубые нарушения свободы вероисповедания на оккупированной Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что российские оккупационные власти, вероятно, проводят кампанию систематических религиозных преследований на оккупированной Украине. Сообщается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские солдаты или оккупационные власти совершили не менее 76 актов религиозного преследования в Украине.
Российские власти закрыли, национализировали или насильственно превратили не менее 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь Московского Патриархата, убили или захватили не менее 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также ограбили, осквернили или намеренно уничтожили не менее 20.
Отмечается, что ISW не включал события, когда огонь с закрытых позиций мог нечаянно убить религиозных лидеров или разрушить места отправления культа.
Так, российские власти систематически подавляют свободу вероисповедания в России в рамках государственной политики. С 2016 года российские власти использовали широкомасштабные положения "закона Яровой" для судебного преследования действующих в России американских баптистских и пятидесятнических миссионеров, а также запретили большую часть миссионерской деятельности мормонов.
Россия экспортирует свою государственную политику систематических религиозных преследований в оккупированную Украину. В 2021 году Генеральная прокуратура России объявила четыре группы евангельских христиан из Латвии и Украины "нежелательными" организациями, практически запретив эти организации в России.
А в августе 2022 года российские власти в оккупированном Мелитополе совершили налет на здание украинского евангелического пастора и обвинили пастора в связях с теми же нежелательными организациями, которые российские власти запретили в РФ в 2021 году.
Российские оккупационные власти с 2014 года репрессируют украинскую религиозную общину в марионеточных республиках на востоке Украины и в незаконно оккупированном Крыму. Бывший глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко заявил в мае 2015 года, что члены Православної церкви України (ПЦУ), греко-католики и евангельские христиане признаны "сектантами" на оккупированных территориях.
Российские оккупационные власти, вероятно, систематически ликвидируют церкви ПЦУ на оккупированной Украине. Исследование ISW показало, что 34 процента зарегистрированных случаев преследования были направлены против ПЦУ, что делает ее единственной наиболее преследуемой религиозной группой.
Российские оккупационные власти систематически изымают имущество ПЦУ для передачи Московскому Патриархату и ликвидируют богослужение на украинском языке. Синод Русской Православной Церкви принял решение об официальном присоединении Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий ПЦУ в Крыму 7 июня 2022 г. "в связи с необходимостью поддержки эффективной канонической и административной связи с центральной церковной властью".
Российские оккупационные силы также преследовали другие конфессии, в культурном отношении украинские. Российские силы захватили двух украинских греко-католических священников в Бердянске в ноябре 2022 года, депортировали их и фактически закрыли главный украинский греко-католический храм в Мелитополе в декабре 2022 года. Российские солдаты арестовали протестантского пастора и закрыли его приход в Мелитополе, как сообщается, из-за его проукраинских взглядов.
Систематические религиозные преследования в России поддерживают более масштабную российскую кампанию культурного геноцида против Украины. ISW ранее оценивала, что Россия проводит массовые депортации украинских детей и депопуляцию украинской территории, что, вероятно, равнозначно преднамеренной кампании этнических чисток. По оценке ISW, эта кампания этнических чисток является частью более масштабной кремлевской кампании культурного геноцида, направленной на искоренение представления об уникальной украинской культурной идентичности.
Кремль продолжает информационную операцию, направленную на ложное представление России как религиозно-толерантного государства, при этом намеренно подавляя религиозные свободы в Украине. Путин последовательно представляет Россию как защитника традиционных "христианских ценностей", также поддерживающего православие, ислам, иудаизм и буддизм.
Кремль использует эту информационную операцию, чтобы обвинить Украину в религиозной нетерпимости по отношению к Московскому Патриархату и добиться приверженности религиозным общинам по всему миру. Эта информационная операция противоречит русским религиозным репрессиям на местах.
Кремль особенно активно обвиняет украинское правительство в преследовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которая не является самостоятельной религиозной организацией, а скорее расширением российского государства и инструментом российской гибридной войны.
УПЦ МП является подконтрольной Кремлю Русской православной церковью в Украине. УПЦ МП оказала материальную поддержку первоначальному вторжению России в Крым и Восточную Украину в 2014 году. Российские солдаты использовали церкви УПЦ МП как военные склады, гарнизоны, полевые госпитали и даже боевые позиции во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Ключевые перегибы в боевых действиях, продолжающиеся 9 апреля:
- Российские источники с возмущением отреагировали на то, что российские власти обвинили члена "Союза добровольцев Донбасса" Юрия Еввича в дискредитации российских сил. Российские источники утверждали, что официальные лица МВД России обвинили Евича в том, что он провел курс тактической медицины для сотрудников Росгвардии, негативно изображавшего российские силы в Украине.
- Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин подверг прямой критике подход российского МИД к председательству России в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) и предложил собственный список вопросов повестки дня СБ ООН. Это, вероятно, демонстративный акт, направленный на поддержание своего положения в российском ультранационалистическом сообществе и продвижение с его помощью себя соответствующим президентом России в какой-то момент в будущем.
- Начальник Украинского объединенного пресс-центра Таврического толка полковник Алексей Дмитрашковский заявил, что российские войска сосредоточили 113 батальонно-тактических групп (БТГ) на запорожском направлении и 205 БТГ на донецком направлении.
- Российские войска нанесли ограниченные наземные удары по линии Купянск-Сватово-Кременная. Официальный представитель Восточной группы войск Украины Сергей Череватый заявил, что в этих направлениях произошло семь боевых столкновений.
- Российские войска продолжали наносить удары по Бахмуту и его окрестностям, а также на линии Авдеевка-Донецк. Черевый заявил, что в Бахмуте появились российские ВДВ. 9 апреля русские войска, по-видимому, добились незначительных успехов на юге Бахмута.
- Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы провели разведывательную операцию боем на западе Запорожской области.
- Глава независимой российской правозащитной организации "Русь сидячая" Ольга Романова заявила 8 апреля, что заключенные-избранные начали подписывать 18-месячные контракты с Минобороны России.
- Российские оккупационные власти, вероятно, продолжают использовать схемы медицинского переселения для депортации украинских детей в Россию. Глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что российские медицинские специалисты осмотрели более 94 000 детей в Луганской области и что оккупационные власти направили тысячи детей из Луганской области в российские федеральные клиники, большинство из которых, вероятно, находятся в России.
Напомним, что полиция Киева открыла уголовное производство по статье о незаконном содержании религиозных святынь в связи с недопуском комиссии Министерства культуры на территорию Киево-Печерской лавры.
СБУ узнала, что бывший настоятель одного из храмов УПЦ Московского патриархата поддержал россиян во время оккупации Харьковской области. Против него возбудили уголовное дело.
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