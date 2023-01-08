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Росія використовує релігію як зброю для інформаційних операцій та дискредитації України, - ISW

Фото: РФ використовує релігію як зброю (GettyImages)
Автор: Олег Васьків

У РФ влаштували істерику через те, що українські захисники у формі відвідали православну різдвяну службу ПЦУ в Києво-Печерській Лаврі 7 січня, назвавши "відкритою війною" проти УПЦ МП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що таким чином держава-терорист використовує релігію як зброю і з її допомогою здійснює інформаційні операції, щоб дискредитувати Україну.

"Російські мілблогери неправдиво представили законну передачу Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП, яка, за твердженням українського уряду, має явні зв'язки з Кремлем і надавала матеріальну та духовну підтримку російській війні проти України, до ПЦУ як напад на можливість прихильників православної традиції святкувати Різдво", - мовиться у звіті ISW.

Фахівці також підкреслили, що диктатор Володимир Путін фактично сам підтвердив те, що РПЦ, яка керує УПЦ МП, підтримує вторгнення РФ, коли у своїй різдвяній промові подякував РПЦ за постійну підтримку російських окупантів на території України.

Нагадаємо, 5 січня Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври, які були у користуванні УПЦ МП, повернули до управління держави.

А вже 7 січня у Києво-Печерській Лаврі пройшла Різдвяна служба митрополита Київського та всієї України, предстоятеля ПЦУ Епіфанія.

Це стало першим богослужінням, яке здійснила Православна Церква України на території Лаври.

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РПЦВійна Росії проти України