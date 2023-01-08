Россия использует религию как оружие для информационных операций и дискредитации Украины, - ISW

В РФ устроили истерику из-за того, что украинские защитники в форме посетили православную рождественскую службу ПЦУ в Киево-Печерской Лавре 7 января, назвав "открытой войной" против УПЦ МП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что таким образом государство-террорист использует религию как оружие и с ее помощью осуществляет информационные операции, чтобы дискредитировать Украину.
"Российские милблогеры ложно представили законную передачу Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП, которая, по утверждению украинского народа, имеет явные связи с Кремлем и оказывала материальную и духовную поддержку российской войне против Украины, к ПЦУ как нападение на возможность сторонников православной традиции праздновать Рождество", - говорится в отчете ISW.
Специалисты также подчеркнули, что диктатор Владимир Путин фактически сам подтвердил то, что РПЦ, которая руководит УПЦ МП, поддерживает вторжение РФ, когда в своей рождественской речи поблагодарил РПЦ за постоянную поддержку российских оккупантов на территории Украины.
Напомним, 5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры, что были в пользовании УПЦ МП, вернули в управление государством.
А уже 7 января в Киево-Печерской Лавре прошла Рождественская служба митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля ВЦУ Эпифания.
Это стало первым богослужением, которое совершила Православная Церковь Украины на территории Лавры.
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