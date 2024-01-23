Росія використовує Радбез ООН для інформаційних операцій, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що 22 січня Росія скликала засідання Радбезу ООН. Під час зустрічі, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив країни Заходу у відмові від переговорів, стверджуючи, що Москва завжди була готова до діалогу.

Водночас, зазначає ISW, міністр уточнив, що Росія зацікавлена виключно в переговорах про відсторонення чинного українського уряду від влади, підтверджуючи, що Москва все ще офіційно прагне зміни режиму в Україні.

"Лавров продовжував заперечувати незалежність та суверенітет України, помилково стверджуючи, що український народ не має інтересів у війні проти Росії та що Захід підштовхнув Україну до продовження війни. Глава МЗС Росії порадив Заходу зрозуміти, що "формула миру" президента Володимира Зеленського - це шлях у нікуди. Він також стверджував, що чим швидше Захід реалізує це, тим краще буде і для України, і для Заходу", - йдеться у звіті.

Під час засідання Радбезу ООН очільник російського МЗС також стверджував, що "якщо Україна перестане битися, сотні тисяч українських життів будуть врятовані". ISW зазначає, що він і раніше озвучував подібні меседжі, маючи на увазі, що Росія зможе окупувати більше території під час війни та що це ще більше послабить переговорну позицію України.

Також під час засідання Лавров заперечив відповідальність Кремля за побоювання, що Росія може напасти на НАТО в майбутньому, ігноруючи останні тривожні офіційні заяви Москви.

Він також звинувачував українські сили у проведенні ударів по окупованій Росією території в Україні, які Кремль використовував для підтримки російських виправдань для війни за завоювання країни.

Нещодавно глава російського МЗС стверджував, що українські сили використали західну зброю для ударів по цивільних цілях, маючи на увазі обстріл тимчасово окупованого Донецька 21 січня.

Також Лавров стверджував, що "росіяни та українці будуть жити так само, як брати та добрі сусіди" після того, як Росія досягне своїх цілей у війні в Україні, яку ISW продовжує оцінювати як капітуляція України та країн Заходу.

На думку Інституту вивчення війни, ці погрозливі меседжі є спробою посіяти нестабільність та сформувати інформаційні умови для ймовірних майбутніх агресивних дій РФ проти членів НАТО й інших пострадянських держав.

Експерти переконані, що Кремль використав засідання Ради Безпеки ООН для просування власних інформаційних операцій.

"Імовірно, таким чином Москва просуває ці кремлівські наративи на світовій арені, щоб переконати міжнародних партнерів припинити надавати Україні зброю", - йдеться у звіті ISW.

Загроза війни РФ із НАТО

Останніми тижнями дедалі більше європейських лідерів заявляють про зростання загрози нападу Росії на країни НАТО.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО збільшити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до війни з Росією.

Раніше адмірал Північноатлантичного Альянсу після дводенного засідання військового комітету в Брюсселі порадив людям готуватися до війни й озвучив низку рекомендацій.

Німецьке видання Bild писало, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг Альянсу. Напад може трапитися вже у лютому цього року.

Тим часом Польща і Литва проведуть військові навчання у Сувальському коридорі.

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