Россия использует Совбез ООН для информационных операций, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что 22 января Россия созвала заседание Совбеза ООН. В ходе встречи, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил страны Запада в отказе от переговоров, утверждая, что Москва всегда была готова к диалогу.

В то же время, отмечает ISW, министр уточнил, что Россия заинтересована исключительно об отстранении действующего украинского правительства от власти, подтверждая, что Москва все еще официально стремится к смене режима в Украине.

"Лавров продолжал отрицать независимость и суверенитет Украины, ошибочно утверждая, что украинский народ не имеет интересов в войне против России и что Запад подтолкнул Украину к продолжению войны. Глава МИД России посоветовал Западу понять, что "формула мира" президента Владимира Зеленского - это путь в никуда. Он также утверждал, что чем быстрее Запад реализует это, тем лучше будет и для Украины, и для Запада", - говорится в отчете.

Во время заседания Совбеза ООН глава российского МИД также утверждал, что "если Украина перестанет сражаться, сотни тысяч украинских жизней будут спасены". ISW отмечает, что он и ранее озвучивал подобные комментарии, имея в виду, что Россия сможет оккупировать больше территорий во время войны и что это еще больше ослабит переговорную позицию Украины.

Также во время заседания Лавров отрицал ответственность Кремля за опасения, что Россия может напасть на НАТО в будущем, игнорируя последние тревожные официальные заявления Москвы.

Он также обвинял украинские силы в проведении ударов по оккупированной Россией территории в Украине, которые Кремль использовал для поддержки российских оправданий для войны за завоевания в Украине.

Недавно глава российского МИД утверждал, что украинские силы использовали западное оружие для ударов по гражданским целям, имея в виду обстрел временно оккупированного Донецка 21 января.

Также Лавров утверждал, что "русские и украинцы будут жить так же, как братья и добрые соседи" после того, как Россия достигнет своих целей в войне в Украине, которую ISW продолжает оценивать как капитуляция Украины и стран Запада.

По мнению Института изучения войны, все эти угрожающие месседжи являются попыткой посеять нестабильность и сформировать информационные условия для вероятных будущих агрессивных действий РФ против членов НАТО и других постсоветских государств.

Эксперты убеждены, что Кремль использовал заседание Совета Безопасности ООН для продвижения собственных информационных операций.

"Вероятно, таким образом Москва продвигает эти кремлевские нарративы на мировой арене, чтобы убедить международных партнеров прекратить предоставлять Украине оружие", - говорится в отчете ISW.

Угроза войны РФ с НАТО

В последние недели все больше европейских лидеров заявляют о росте угрозы нападения России на страны НАТО.

Главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен призвал членов НАТО увеличить свой военный потенциал, чтобы быть готовыми к войне с Россией.

Ранее адмирал Североатлантического Альянса после двухдневного заседания военного комитета в Брюсселе посоветовал людям готовиться к войне и озвучил ряд рекомендаций.

Немецкое издание Bild писало, что Бундесвер готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг Альянса. Нападение может произойти уже в феврале этого года.

Тем временем Польша и Литва проведут военные учения в Сувалкском коридоре.

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