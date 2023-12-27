Росія використовує полонених як політичну зброю проти України, - Politico

Зазначається, що українські військові, які перебувають у російському полоні, почали телефонувати рідним. При цьому вони кажуть, що нібито Росія готова на обміни, але Україна від цього відмовляється.

"Останнім часом ці дзвінки стали масовими. Тому ми розуміли, що це кампанія недовіри до влади", - сказав у коментарі виданню представник Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Дружина захисника Чорнобильської АЕС, який потрапив у полон на початку вторгнення, Валентина Ткаченко розповіла, що теж отримала дзвінок від чоловіка. До цього вона лише один раз отримувала коротку записку зі словами: "Я живий, усе добре".

За її словами, чоловік вийшов на зв'язок 29 листопада 2023, зателефонував їй у Viber. Розмова тривала три хвилини, а жінці не дозволяли ставити запитань. Полонений український військовий сказав: "Валю, йди, ускладни життя Києву. Київ не хоче приймати нас назад", а потім вибачився й закінчив розмову. Жінка не пішла на протест, бо вважає, що її чоловік став інструментом політичної гри Кремля проти України.

За офіційно підтвердженими даними, Росія тримає у полоні 3 тисячі захисників та 28 тисяч цивільних. Реальні дані можуть бути більшими.

За словами Яценка, Україна останнім часом збільшила обмінний фонд і готова прийняти всіх окупантів, які готові здатися.

З початку повномасштабної війни Україна повернула з російського полону майже 2,6 тисячі військових і цивільних.

Обмін полоненими

Зазначимо, Україна та Росія з початку повномасштабної війни провели низку обмінів військовополоненими. Останній такий обмін відбувався 7 серпня, в рамках якого додому повернулися 22 воїни.

Росія заморозила обмін полоненими з Україною, перемовини з їх відновлення тривають. Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що російські полонені хочуть повернутися додому, але кремлівська влада відмовляється їх забирати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обміни тривають безпосередньо на полі бою за узгодженням командирів. Також, за словами глави держави, Україна працює над обміном "непоганої" кількості полонених захисників.