Россия использует пленных как политическое оружие против Украины, - Politico

Отмечается, что находящиеся в российском плену украинские военные начали звонить родным. При этом они говорят, что Россия якобы готова на обмены, но Украина от этого отказывается.

"В последнее время эти звонки стали массовыми. Поэтому мы понимали, что это кампания недоверия к власти", - сказал в комментарии изданию представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко.

Жена защитника Чернобыльской АЭС, попавшего в плен в начале вторжения, Валентина Ткаченко рассказала, что тоже получила звонок от мужа. До этого она только однажды получала краткую записку со словами: "Я жив, все хорошо".

По ее словам, мужчина вышел на связь 29 ноября 2023 года, позвонил ей в Viber. Разговор длился три минуты, а женщине не разрешали задавать вопросы. Пленный украинский военный сказал: "Валя, иди, усложни жизнь Киеву. Киев не хочет принимать нас обратно", а потом извинился и закончил разговор. Женщина не пошла на протест, потому что считает, что ее муж стал инструментом политической игры Кремля против Украины.

По официально подтвержденным данным, Россия держит в плену 3 тысячи защитников и 28 тысяч гражданских. Реальные данные могут быть больше.

По словам Яценко, Украина в последнее время увеличила обменный фонд и готова принять всех оккупантов, готовых сдаться.

С начала полномасштабной войны Украина вернула из российского плена почти 2,6 тысячи военных и гражданских.

Обмен пленными

Отметим, что Украина и Россия с начала полномасштабной войны провели ряд обменов военнопленными. Последний такой обмен происходил 7 августа, в рамках которого домой вернулись 22 воина.

Россия заморозила обмен пленными с Украиной, переговоры по их возобновлению продолжаются. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что российские пленные хотят вернуться домой, но кремлевские власти отказываются их забирать.

Президент Владимир Зеленский заявил, что обмены продолжаются прямо на поле боя по согласованию командиров. Также, по словам главы государства, Украина работает над обменом "неплохого" количества пленных защитников.