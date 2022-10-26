Россия использует фейки для эскалации войны: Столтенберг о "грязной бомбе" Шойгу
Российская Федерация намеренно использует фейки для эскалации войны против Украины. НАТО и союзники отвергают российские слухи о якобы подготовке "грязной бомбы" со стороны украинских военных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря Йенса Столтенберга во время пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николаем Чуке.
"Мы видим, что Россия обвиняет Украину в подготовке к использованию радиологической "грязной бомбы". Это абсурд. Союзники отвергают эти ложные обвинения. Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации войны", - заявил Столтенберг.
Как отметил генеральный секретарь НАТО, Россия не заставит союзников снизить уровень поддержку Украины. По его словам, каждый день украинские силы становятся только сильнее и лучше оснащены.
"В то же время мы продолжаем укреплять свою безопасность", - добавил Столтенберг.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 23 октября Россия начала свои вбросы касаемо "грязной бомбы". Тогда же министр обороны Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и начал скулить о том, что Украина якобы собирается использовать это оружие.
В конце концов, как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украине удалось"на взлете" сорвать спецоперацию РФ с вбросом касаемо разработки "бомбы", поскольку другие страны не верят заявлениям Кремля.
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