Россия использует фейки для эскалации войны: Столтенберг о "грязной бомбе" Шойгу

Российская Федерация намеренно использует фейки для эскалации войны против Украины. НАТО и союзники отвергают российские слухи о якобы подготовке "грязной бомбы" со стороны украинских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря Йенса Столтенберга во время пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николаем Чуке.

"Мы видим, что Россия обвиняет Украину в подготовке к использованию радиологической "грязной бомбы". Это абсурд. Союзники отвергают эти ложные обвинения. Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации войны", - заявил Столтенберг.

Как отметил генеральный секретарь НАТО, Россия не заставит союзников снизить уровень поддержку Украины. По его словам, каждый день украинские силы становятся только сильнее и лучше оснащены.

"В то же время мы продолжаем укреплять свою безопасность", - добавил Столтенберг.