Росія використовує білоруські компоненти для ракет Х-69, - Єрмак
РФ використовує білоруські компоненти для виготовлення ракет Х-69. Вони становлять загрозу через їхню точність і дальність ураження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
За словами Андрія Єрмака, Росія використовує білоруські компоненти для виготовлення цих ракет, що підтверджує роль Білорусі у військових поставках до Росії. Ці ракети вже використовуються в атакуючих операціях проти українських об'єктів.
Ракети X-69
Це високоточні авіаційні боєприпаси, розроблені в Росії для ураження важливих наземних об'єктів, включаючи стратегічні інфраструктурні об'єкти.
Ракета Х-69 є розробкою МКБ "Радуга" та була вперше офіційно представлена на російському форумі "Армія" у серпні 2022 року. Росія вперше використала її для атак на Україну під час масованого обстрілу 7 лютого.
Ця ракета призначена для запуску з винищувачів Су-57. За даними відкритих джерел, маса ракети складає до 800 кг, з яких 310 кг займає бойова частина, а її дальність досягає 400 км. У травні ГУР повідомив, що Росія виробляє від однієї до трьох ракет Х-69 на місяць.
Вони здатні вражати цілі навіть у глибині тилу. Ракети здатні обходити радіолокаційні системи, що ускладнює їхнє виявлення та нейтралізацію.
Нагадаємо, що у Київській області піротехніки знешкодили російську крилату ракету класу "повітря-земля" Х-69.
Як повідомляє ДСНС, місцеві жителі помітили підозрілий об'єкт у полі та одразу повідомили про це в службу порятунку "101".
Фахівці Мобільного рятувального центру ДСНС ідентифікували ракету як російську високоточну Х-69. Сапери успішно знешкодили ракету і передали її на подальше дослідження експертам.
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