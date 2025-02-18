Россия использует белорусские компоненты для ракет Х-69, - Ермак
РФ использует белорусские компоненты для изготовления ракет Х-69. Они представляют угрозу из-за их точности и дальности поражения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
По словам Андрея Ермака, Россия использует белорусские компоненты для изготовления этих ракет, что подтверждает роль Беларуси в военных поставках в Россию. Эти ракеты уже используются в атакующих операциях против украинских объектов.
Ракеты X-69
Это высокоточные авиационные боеприпасы, разработанные в России для поражения важных наземных объектов, включая стратегические инфраструктурные объекты.
Ракета Х-69 является разработкой МКБ "Радуга" и была впервые официально представлена на российском форуме "Армия" в августе 2022 года. Россия впервые использовала ее для атак на Украину во время массированного обстрела 7 февраля.
Эта ракета предназначена для запуска с истребителей Су-57. По данным открытых источников, масса ракеты составляет до 800 кг, из которых 310 кг занимает боевая часть, а ее дальность достигает 400 км. В мае ГУР сообщил, что Россия производит от одной до трех ракет Х-69 в месяц.
Они способны поражать цели даже в глубине тыла. Ракеты способны обходить радиолокационные системы, что затрудняет их обнаружение и нейтрализацию.
Напомним, что в Киевской области пиротехники обезвредили российскую крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-69.
Как сообщает ГСЧС, местные жители заметили подозрительный объект в поле и сразу сообщили об этом в службу спасения "101".
Специалисты Мобильного спасательного центра ГСЧС идентифицировали ракету как российскую высокоточную Х-69. Саперы успешно обезвредили ракету и передали ее на дальнейшее исследование экспертам.
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