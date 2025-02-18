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Россия использует белорусские компоненты для ракет Х-69, - Ермак

Вторник 18 февраля 2025 12:03
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Россия использует белорусские компоненты для ракет Х-69, - Ермак Фото: Андрей Ермак о ракетах Х-69 (defence-ua.com)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ использует белорусские компоненты для изготовления ракет Х-69. Они представляют угрозу из-за их точности и дальности поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам Андрея Ермака, Россия использует белорусские компоненты для изготовления этих ракет, что подтверждает роль Беларуси в военных поставках в Россию. Эти ракеты уже используются в атакующих операциях против украинских объектов.

Ракеты X-69

Это высокоточные авиационные боеприпасы, разработанные в России для поражения важных наземных объектов, включая стратегические инфраструктурные объекты.

Ракета Х-69 является разработкой МКБ "Радуга" и была впервые официально представлена на российском форуме "Армия" в августе 2022 года. Россия впервые использовала ее для атак на Украину во время массированного обстрела 7 февраля.

Эта ракета предназначена для запуска с истребителей Су-57. По данным открытых источников, масса ракеты составляет до 800 кг, из которых 310 кг занимает боевая часть, а ее дальность достигает 400 км. В мае ГУР сообщил, что Россия производит от одной до трех ракет Х-69 в месяц.

Они способны поражать цели даже в глубине тыла. Ракеты способны обходить радиолокационные системы, что затрудняет их обнаружение и нейтрализацию.

Напомним, что в Киевской области пиротехники обезвредили российскую крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-69.

Как сообщает ГСЧС, местные жители заметили подозрительный объект в поле и сразу сообщили об этом в службу спасения "101".

Специалисты Мобильного спасательного центра ГСЧС идентифицировали ракету как российскую высокоточную Х-69. Саперы успешно обезвредили ракету и передали ее на дальнейшее исследование экспертам.

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