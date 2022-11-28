Росія виключила посередництво Ватикана у переговорах з Україною

Росія виключає посередництво Ватикану у переговорах з Україною про завершення війни, бо нібито це неможливо через позицію Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, яку цитує Reuters .

За повідомленням Reuters, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що російська влада вітає політичну волю Ватикана, проте таким переговорам нібито заважає українська сторона.

"Враховуючи ситуацію де-факто і де-юре, яка зараз є з українського боку, такі майданчики не можуть бути затребуваними", - сказав він журналістам.

Росія, як пише видання, звинуватила Україну в тому, що вона закриває перспективу переговорів і виключає взаємодію з президентом РФ Володимиром Путіним.

Після того, як Росія вторглася в Україну понад дев'ять місяців тому, вже кілька країн, зокрема Туреччина, Ізраїль і Китай, називалися потенційними посередниками у вирішенні конфлікту.