ua ru
Пн, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія виключила посередництво Ватикана у переговорах з Україною

Новость на русском →
Росія, Понеділок 28 листопада 2022 18:05
Росія виключила посередництво Ватикана у переговорах з Україною Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Росія виключає посередництво Ватикану у переговорах з Україною про завершення війни, бо нібито це неможливо через позицію Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, яку цитує Reuters.

За повідомленням Reuters, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що російська влада вітає політичну волю Ватикана, проте таким переговорам нібито заважає українська сторона.

"Враховуючи ситуацію де-факто і де-юре, яка зараз є з українського боку, такі майданчики не можуть бути затребуваними", - сказав він журналістам.

Росія, як пише видання, звинуватила Україну в тому, що вона закриває перспективу переговорів і виключає взаємодію з президентом РФ Володимиром Путіним.

Після того, як Росія вторглася в Україну понад дев'ять місяців тому, вже кілька країн, зокрема Туреччина, Ізраїль і Китай, називалися потенційними посередниками у вирішенні конфлікту.

Раніше РБК повідомляло, що Папа Римський Франциск неодноразово попереджав, що криза може спровокувати застосування ядерної зброї з неконтрольованими глобальними наслідками.

Нагадаємо, нещодавно голова Ватикану вперше прямо закликав Путіна зупинити "спіраль насильства і смерті" в Україні.

Напередодні Папа Римський Франциск заявив, що вражений тією жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки ця риса нібито не притаманна російському народові. Після цієї заяви глава УГКЦ Святослав Шевчук подарував Папі Римському фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму в Київської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ватикан
NEWS
РФ готується до нової атаки. Військові попередили українців про загрозу
РФ готується до нової атаки. Військові попередили українців про загрозу
DAILY
Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни